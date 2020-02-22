Apartman görevlilerinin primini devlet ödeyecek

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl mart ayında resmen başlayan kolay işverenlik uygulaması 100 bine yakın işyeri ve apartman görevlisinin yüzünü güldürdü. Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı ve son 3 aydır işsiz olanları apartman görevlisi olarak işe alanlar ilave istihdam teşvikinden de yararlanabilecek. Apartman görevlileri için brüt ücretin yüzde 34.5'i kadar prim yatırılırken, prim borcu olmayanlar için 5 puan indirim de yapılıyor. Kolay işverenlik uygulamasından yararlanan apartman ya da site yöneticileri yıllık yaklaşık 525 lira damga verisini ödeme zorunluluğu da kalktı.İlave istihdam teşvikinden geçen yıl 212 bin işletme 815 bin çalışanı için yararlandı. Bu kapsamda 700 milyon liraya kadar prim desteği sağlandı.