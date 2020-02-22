Çiftçilere 2.7 milyar TL ödeme

ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yapılacak 2 milyar 674 milyon liralık destek ödemelerinin hesaplara geçmeye başladığını duyurdu. Mazot ve gübre desteklerinin, 58 il için 21 Şubat'tan itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödeneceğini belirten Bakan Pakdemirli, "Mazot ve gübre desteği için 2 milyar 334 milyon TL ödenecek. Ödemeler, Elazığ ve Malatya hariç 56 ilde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Hububat Desteği 138 milyon, Süt Desteği 184 milyon, Kırsal Kalkınma Desteği 5 milyon 275 bin TL, Lisanslı Depoculuk Desteği 12 milyon 396 bin TL olacak" diye konuştu.