Karar vericiler ellerini vicdanlarına koysun

BUGÜN NELER OLDU

Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun İstanbul depreminin ardından yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle GSM operatörlerine kestiği cezayı eleştiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kararın adil olmadığını söyledi. Genel Müdür Erkan, "Deprem yaşandığında kentte 3 operatöre ait toplam 700 baz istasyonu mühürlüydü. Belediyelerin bu işi ranta çevirmeleri, durumu daha da kaosa sürüklüyor. Şebekemizde yaşanan bir saatlik yoğunlukla, başka bir operatörün neden olduğu 17 saatlik kesinti aynı kefeye konulamaz, bu kesinlikle vicdansızlıktır. Karar vericilerin gelecek kaygısıyla değil vicdanlarıyla karar vermeleri gerekiyor" dedi.