Müşteri hakkını ihlal edene 1 milyon TL ceza

Finans sektörünü güçlendiren, milyonlarca vatandaşı ve yatırımcıyı dört koldan korumaya alan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlere geçit verilmeyecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen bankacılık yasasıyla yaşama geçirilecek bazı önemli başlıklar şöyle:



KREDİ YASAĞINA UYMAYANA CEZA GELİYOR

"Yurt içinde şube açma" ve "sınır ötesi faaliyetler" hükmüne aykırı şube ve temsilcilik açılması durumunda 100 bin liradan 200 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Yasada belirtilen hükümlere aykırı şekilde banka yöneticisi atama, imza yetki yasağına tâbi kişilerin çalıştırılması durumunda 500 bin liraya kadar ceza verilecek. Dâhil olunan risk grubu ve mensuplara kredi kullandırma koşulları kapsamında kredi yasaklarına uymayanlara 50 bin liradan az olmamak üzere verilen kredinin yüzde 5'ine kadar ceza uygulanacak.







MÜŞTERİ HAKLARINA KORUMA ALTINDA

Mevduatın ve katılım fonunun çekilmesi ve müşteri hakları hükümlerine aykırılık halinde 500 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek. Telafisi mümkün olmayan zararların önlenebilmesi için izinsiz faaliyetlerin işlenmesinde kullanılan internet sitelerine erişimin içerik ve yer sağlayıcılarının yurt içinde olması halinde internet sitesine erişim engellenecek. Bankalar tarafından finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlemler manipülasyon sayılacak.



MÜŞTERİ SIRRI PAYLAŞILAMAZ

Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarda müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler "müşteri sırrı" haline gelecek. Müşteri sırrı niteliğindeki bilgiler, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller haricinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterinin açık rızası alınsa bile kendisinden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamayacak ve bunlara aktarılamayacak. Müşteri ve banka sırrı niteliğindeki bilgiler, belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içermek kaydıyla paylaşılabilecek.



KARTTA İZİNSİZ LİMİT ARTIŞINA CEZA

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda yer alan idari para cezası tutarları da güncelleniyor. Kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına kart vermeleri, kart çıkaran kuruluşların, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artırmaları halinde 25 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza verilecek. Koruyucu hükümlere aykırılık halinde de bu tutar 250 bin liraya kadar çıkacak.

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