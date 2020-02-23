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51 il ve 2 ilçede SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık Kurumu (SGK) teşvik süresinin 1 yıl daha uzatıldığını, kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdiğini duyurdu.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 23.2.2020 14:54 ABONE OL
51 il ve 2 ilçede SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, işverenlerimizin işçilerimiz adına ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzattık. İşi, işçiyi ve istihdamı korumaya ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu ilave teşvikten sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için özel sektörde işçi çalıştıran işverenler yararlanabilecek" dedi.

1 Ocak 2013 tarihinden beri yürürlükte olan ilave 6 puanlık indirimin uygulanacağı il ve ilçeler şöyle:

'Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elâzığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada-Gökçeada ilçeleri)'

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51 il ve 2 ilçede SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı
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