Kadının işgücüne katılımı % 11 arttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de 2004'te yüzde 23 olan kadınların işgücüne katılım oranının 2018'de yüzde 34'e yükseldiğini belirtti. Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Galatasaray Üniversitesi işbirliği, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle kurulan Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER) Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Emine Erdoğan, Anadolu'nun kadim tarihine dönüp baktığımızda, kadınları hayatın her yerinde üretirken gördüklerini söyledi. Baciyan-ı Rum'un kadınlara rol model olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yaşadıkları toplumun dertlerine çare, iş ve kültür üreten bu kadınlar bizim geçmişimiz ve DNA'mızdır. Devletimiz iş hayatındaki kadınların özel hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapıyor. Çocuk sahibi kadınlarımız için doğum ve süt izni düzenlemeleri, kreş imkânları ile bu dengenin sağlanması için çalışıyor" diye konuştu.Kadınların sadece çalışan olmasını istemediklerini girişimci olmalarını istediklerini belirten Emine Erdoğan, "Çünkü girişimcilik sayıca olduğu kadar nitelik olarak da arttığında, ekonomik büyümeye olumlu etkiler yapıyor" dedi. Türkiye'nin girişimci kadınlarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan kadınlara, "Ruhunuzdaki enerji bize de sirayet ediyor. Heyecanınız bize de ilham veriyor" diye seslendi. Erdoğan, kadın girişimcilerin bu konuda yol açacağını, ardından da nice genç kızın yürüyeceğini sözlerine ekledi.TOPLANTIDA konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı konuşmada Girişimcilik Eğitim Programı'na geçen yıl 42 bin kişinin katıldığını söyledi. Selçuk, şu bilgileri verdi: "Bunların yüzde 47'si kadın. Yani yaklaşık 20 bin kadınımız geçen sene İŞKUR'un düzenlediği Girişimcilik Eğitim Programı'ndan istifade etmiş durumda." Selçuk, kadınların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak, istihdamlarını ve kadın girişimci sayısını artırmak için projeler yürüttüklerini anlattı.KADINLARIN zihin dünyasının parlak fikirlerle dolu olduğunu belirten Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat bu fikirleri ete kemiğe büründürme noktasında yaşanan çekinceler var. İşte o nedenle finansal okuryazarlıktan tutun, ağ kurma ve iletişim eğitimine kadar bir girişimcide olması gereken tüm donanımlar burada kazandırılacak ve kadın girişimcilerimiz kendi kanatlarıyla uçmaya hazır hale gelecekler."

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