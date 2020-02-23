Türk Telekom'a "Yılın Kurumsal Bono İhracı" ödülü

Türk Telekom açıklamasına göre, Bonds&Loans Awards tarafından verilen ödül, Türk Telekom'un gerçekleştirmiş olduğu eurobond ihracının başarısını tescillemiş oldu. İhraca, yurt dışından 39 ülkeden 264 yatırımcı ilgi gösterirken, ihraç miktarının 5 katı kadar talep toplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Tahvil ihracımız zamanlaması, Türkiye pazarında iki yıl aradan sonra ihraç edilen ilk özel sektör eurobond'u olması ve gelen talebin büyüklüğü açısından çok değerli bir işlemdi." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un güçlü finansal yapısı yanında uzun yıllardır sürdürdüğü şeffaf ve etkin iletişim faaliyetleri sayesinde uluslararası yatırımcıların güvendiği ve yatırım yapmak istediği bir şirket olduğunu dile getiren Aktan, "Dolayısı ile gerçekleştirdiğimiz eurobond ihracının başarısını, bu başarılı işlemin ödüle layık görülmesini uluslararası piyasaların şirketimize ve Türkiye'ye olan güveninin önemli bir göstergesi olarak okumak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

2019'u da güçlü bir finansal performansla geride bıraktıklarını vurgulayan Aktan, şunları kaydetti:

"Halk arzdan bu yana rekor gelir ve FAVÖK büyümesi kaydettik. 2019'da yüzde 15,8 büyüme ile 23,7 milyar TL gelir elde eden şirketimizin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom, 2019'da 2,4 milyar TL net kar elde ederek son 7 yılın en yüksek net karına ulaştı. Sektörümüzün en önemli göstergelerinden olan faaliyetlerden yaratılan serbest nakit akışı ise 6,4 milyar TL oldu. Bu sonuçlardan aldığımız güçle, Türkiye'nin teknolojik dönüşümünde lokomotif olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızda emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum"