Turkcell 2019’u rekorlarla kapattı

Turkcell, 25'inci yılını kutladığı 2019'u rekorlarla dolu finansal ve operasyonel sonuçlarla kapattı. Turkcell Grubu'nun konsolide bazda toplam geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 18.1 oranında artışla 25.1 milyar liraya, FAVÖK'ü (Faiz, amortisman, vergi öncesi kâr) yüzde 18.6 artışla 10.4 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin 2019 net kârı yüzde 61 oranında artarak tüm zamanların en yüksek miktarı olan 3.2 milyar TL'ye ulaştı.Rakiplerle aradaki farkı açmaya devam ettiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Bir önceki yıl en yakın rakibimizle aramızdaki ciro farkı yüzde 4 iken 2019'da bunu yüzde 6.3'e çıkardık. 2019'da 1.5 milyon yeni faturalı müşteri kazandık. Bu artış faturalı abone sayısında son 10 yılın rekoru. 2019, Turkcell için tüm zamanların en yüksek gelir ve kârını elde ettiğimiz yıl oldu. Tüm bunlara ek olarak güçlü ARPU artışımız da sağlıklı büyüdüğümüzün göstergesi" dedi. Türkiye'de bir ilk olan ve Turkcell'in mobil altyapısının gücünü ispatlayarak mobil altyapısı üzerinden fiber hızında ev interneti hizmeti sunan Superbox'ı tercih edenlerin sayısı, bir yıl içerisinde 10 kat artışla 323 bine ulaştı.SUPERBOXkullanıcı sayısındaki artışın, Türkiye'de daha yaygın fiber altyapıya olan talebin en somut kanıtı olduğunu belirten Erkan, "Sahip olduğumuz geniş frekans bantları ve güçlü altyapımız sayesinde müşterilerimize fiber hızında mobil internet hizmeti sunarken ortak altyapı tarafındaki çalışmalarımızı da sürdüreceğiz" dedi. Turkcell'in yerli ve milli dijital servislerine talep 2019'da da ivme kazanarak artmaya devam etti. 2019'da yapay zeka teknolojisiyle dijital servislerinde kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkaran Turkcell'in dijital servislerinden elde ettiği tekil gelir ilk defa 1 milyar TL'ye ulaştı.Erkan, 25 yıldır Türkiye'nin teknolojide öncü bir ülke olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Turkcell'in 2019'daki yatırımlarının 7 milyar TL'yi aştığını söyledi. Şirket, son beş senede yaklaşık 26 milyar luralık yatırıma imza attı.

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