Altın fiyatları son dakika gelişmesi! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Şubat Pazartesi 2020

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Şubat ayı ile birlikte yükselişe geçen altının gramı haftanın ilk gününe de rekor tazeleyerek başladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Özellikle Vuhan'da ortaya çıkıp tüm dünya için tehdit oluşturan yeni tip koronavirüsü covid-19, piyasalarda dengesizliği de beraberinde getirdi. Hal böyle olunca ellerinde döviz kuru veya altın bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden bugün 'gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de bu konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları…

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 24 ŞUBAT PAZARTESİ 2020

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilir, canlı fiyatları görüntüleyebilirsiniz…