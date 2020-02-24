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, Prof. Dr. 'ın annesinin cenazesine katıldı

 Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. 'ın annesi için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine da katıldı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 24.2.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 17:12 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesinin cenazesine katıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ayşe Aydın için bugün öğlen vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda akademisyen katıldı. Törende taziyeleri Prof. Dr. Nuri Aydın ve eşi Yaşar Andelib Aydın kabul etti.

Cenaze töreninin ardıdan Ayşe Aydın'ın cenazesi Zeytinburnu Kozlu mezarlığında toprağa verildi.


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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesinin cenazesine katıldı
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