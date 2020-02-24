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duyurdu! Tarihin en büyüğü olacak

, "'da ilk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi. , Van'daki depremde hasar gören yapılarla ilgili hak sahibi vatandaşlara kalıcı konutlar için çalışma başlatıldığını da duyurdu. Kurum ayrıca, 'ın tarihindeki en büyük projesini başlatacaklarını, Elazığ ve 'daki kalıcı konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 24.2.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 12:29 ABONE OL
Bakan Kurum duyurdu! Tarihin en büyüğü olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'a ilişkin, "İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

Bakan Kurum, Van'da hasar gören yapılarla ilgili, "Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız." diye belirtti.

"ELAZIĞ TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Elazığ merkezli depremin ardından başlatılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını ve Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

"İSTANBUL'DA 7 BİN 615 BİNANIN ACİL ŞEKİLDE YIKILMASI GEREKİYOR"

Bakan Kurum, "Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Vatandaşımızla birlikte dönüşüm sürecini yapmak durumundayız. Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Vatandaşlarımızdan ricamız, riskli binalarıyla ilgili risk tespiti talebinde bulunsunlar." diye konuştu.

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Bakan Kurum duyurdu! Tarihin en büyüğü olacak
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