G-20 Finans Bakanları Toplantısı’nda buluştular

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Finans Bakanları Toplantısı'nda Güney Kore Başbakan Yardımcısı Nam-Ki Hong ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ekonomik işbirliği ve bölgesel gelişmelere ilişkin toplantılar gerçekleştirdiklerini bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantıda küresel ekonomi gündemiyle ilgili görüşlerini paylaştıklarını kaydetti. Albayrak, Güney Kore ve ABD'li yetkililerle bir araya geldiklerini belirterek, "Güney Kore Başbakan Yardımcısı Nam-Ki Hong ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ekonomik işbirliğimiz ve bölgesel gelişmelere ilişkin toplantılar gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.