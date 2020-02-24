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Kredi faiz oranlarında indirimleri! Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - ne kadar?

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirimlerinin ardından kredi faiz oranları da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merkez'in kararıyla birlikte bankalar da oranlarını yeniledi. İhtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında güncel bilgilere ulaşarak kendileri açısından en uygun seçeneği bulmak isteyen kişiler internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını arıyor. Öte yandan uzmanlar faizlerin önümüzdeki aylarda daha da düşebileceğini belirterek rekor seviyede kredi kullanılabileceğini ifade ediyor. İşte , Vakıfbank, Akbank, Garanti, Akbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 24.2.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 15:31 ABONE OL
Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası 2019 yılında peş peşe politika faizinde indirimlere gitmiş ve da bu doğrultuda düşüş göstermişti. Rekor seviyede kredi kullanılan geçtğimiz yılın ardından bu yıl da bankalar tarafından müşterilerine yönelik çeşitli fırsatlar sunuluyor. Özellikle ev-otomobil almak ya da ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar en güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak istiyor. Diğer yandan uzmanlar faizlerle ilgili yeni kampanyaların gelebileceğini belirtiyor. Biz de haberimizde bankaların en yeni oranlarını derledik!

İşte Akbank, Garanti, QNB Finansbank, Yapıkredi, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI 2020 FAİZ ORANLARI!

Tüketici kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.96
Konut kredisi: 0.94

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Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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