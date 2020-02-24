Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 24 Şubat

Son dakika: bugün ne kadar? Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 24 Şubat

ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından son dakika olarak takip edilen konular arasında yer alıyor. Çin’e başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs altının son dönemde ciddi artışlar içerisine girmesine neden olan etkenler arasında yer alıyor. Hal böyle olunca gün içerisinde ‘altın fiyatları bugün ne kadar?’ sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde 24 Şubat Pazartesi gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunu yanıtını verdik…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 07:32 ABONE OL
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 24 Şubat

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 12 Aralık tarihin Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, kısa süre içerisinde tüm dünya için tehdit oluşturmaya başladı. Hal böyle olunca altın fiyatlarında da artış kaçınılmaz oldu. Bu noktada bir süredir durdurulamaz yükselişin içerisinde olan altın ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Şubat gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları haberimizin içerisinde!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT

Altın fiyatları ile ilgili ayrıntıları haberimizin içerisinden bulabilir, değişimi anbean gözlemleyebilirsiniz…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 24 Şubat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN