Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 24 Şubat

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 12 Aralık tarihin Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, kısa süre içerisinde tüm dünya için tehdit oluşturmaya başladı. Hal böyle olunca altın fiyatlarında da artış kaçınılmaz oldu. Bu noktada bir süredir durdurulamaz yükselişin içerisinde olan altın ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Şubat gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları haberimizin içerisinde!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT

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