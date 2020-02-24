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Son dakika: Gram ve çeyrek ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları güne nasıl başladı?

Özellikle son günlerde artan çeyrek sonrası vatandaşlar Kapalıçarşı'dan gelecek son dakika haberlerine kitlendi! Sosyal olarak en çok merak edilen konu başlıkları arasında altın fiyatları yer alıyor. 25 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki en detaylı bilgileri, anlık değişimleri ve uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz. Toplumsal değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur, bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 06:52 ABONE OL
Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları güne nasıl başladı?

Evlerde biriktirilen altınların çoğu çeyrek altındır ayrıca düğünlerde de en çok armağan edilen altın çeşidi yine aynıdır. Türkiye'de dolar ve euro baz alındığında en çok tercih edilen yatırım modeli olduğu için hakkındaki araştırmalar da bir o kadar fazladır. Yaz aylarına kısa süre kala davetiyeleri eline alan vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını kontrol ediyor; işte güncel detaylı 25 Şubat gram ve fiyatları...

GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşların yeni gözdesi oldu. Son dönemde düğünlerde de hediye olarak takılan gram altın haftanın ikinci iş günü olan 25 Şubat Salı sabahı 325,95 TL'den alınırken 326,01 TL'den satılıyor.

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Son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları güne nasıl başladı?
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