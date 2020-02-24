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27 Şubat'a kadar 'a seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları () , nedeniyle 'da İsfahan, Meşhed, Tebriz ve Şiraz'a olan seferlerini 27 Şubat'a kadar iptal etti. Öte yandan THY'nin başkent Tahran'a  günlük yapılan sefer sayısı da  2'ye düşürüldü.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 24.2.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 15:22 ABONE OL
THY 27 Şubat'a kadar İran'a seferlerini iptal etti

Koronavirüs nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün artmasının ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye gelen uçaklarda İranlı yolcuların Türkiye'ye gelişini durdurmuştu.

Edinilen bilgilere göre THY, 27 Şubat'a kadar İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz seferlerinin iptal edildi. Başkent Tahran'a günlük yapılan sefer sayısı da 2'ye düşürülürken, bu süreçte ulusal ve uluslararası otoriteler ile 'korona virüs' kaynaklı durum değerlendirilmesinin yapılacağı öğrenildi.

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THY 27 Şubat'a kadar İran'a seferlerini iptal etti
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