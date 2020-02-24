Ticaret müşavirleri artık bir tık uzaklıkta

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın dijitalleşme çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini ve "Müşavire Danışın" uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, iş dünyasının ticaret müşavir ve ataşelere sorularını, taleplerini bu sistem üzerinden ileterek hızlı bir şekilde yanıt alabileceklerini bildirdi.Pekcan, Bakanlığın yurtdışı teşkilatı ile merkez birimleri arasında hızlı bilgi paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak, yurtdışı teşkilatında görevli Bakanlık temsilcilerinin faaliyetlerini, programlarını takip etmek, çalışmalarında etkinlik ve verimliliği geliştirmek üzere "Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi"ni devreye aldıklarını anlattı.Pekcan, sistem sayesinde ticaret müşavirlerinin ihtiyaç duydukları bilgi, belge, rapor ve sunumlara online erişebildiklerini, ayrıca gerçekleştirdikleri faaliyetler ile görev yaptıkları ülkelerdeki ekonomik, ticari nitelikteki bilgilerin, pazara giriş fırsatlarının Bakanlığa iletilmesinin hızlandırıldığını vurguladı.Pekcan, 92 ülke 129 merkezde 162 ticaret müşaviri ve ataşesi ile hizmet verdiklerini belirterek, "Dış temsilciliklerimize iletilen firma taleplerinin, başvuru ve cevaplanma süreçlerinin merkezi bir sistemde tutulmasını sağlayacak uygulamayı 2 Ocak'ta hizmete sunduk. Artık ticaret erbabı ve yatırımcılar müşavir ve ataşelerimizden görev yaptıkları ülkelerle ilgili sorularını o ülkeye gitmeden yönlendirebilecek."

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