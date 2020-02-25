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1915 Köprüsü için acele kamulaştırma kararı

Kınalı-Tekirdağ--Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale ( dahil) kesiminin yapımı amacıyla Tekirdağ ve Çanakkale'de bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 25.2.2020 09:34 ABONE OL

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu proje dolayısıyla Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Çamönü, Hayriye, İncirli ve Köprühisar mahallelerinde, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırlarının değiştirilmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

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1915 Çanakkale Köprüsü için acele kamulaştırma kararı
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