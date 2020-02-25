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'tan depremi açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, İran'da meydana gelen depremin hissedildiği 'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. öte yandan, "Bakanlık olarak, bölgede yaşanan mevcut ihtiyaçları gidermek üzere Van'daki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktardık." dedi.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 15:15 ABONE OL
Bakan Selçuk'tan Van depremi açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Bakanlık olarak, bölgede yaşanan mevcut ihtiyaçları gidermek üzere Van'daki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktardık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Psikososyal Destek ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmek ve gidermek için depremin olduğu ilk andan itibaren bölgede çalışma yürütüyor. 4 psikososyal müdahale ekibimiz 15 personeli ile alanda, taziye evlerinde ve hastanelerde vatandaşlarımıza destek sunuyorlar. Bakanlığımız tarafından süreç yakından takip ediliyor. Ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek." dedi.

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Bakan Selçuk'tan Van depremi açıklaması
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