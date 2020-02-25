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satışlarında rekor bekleniyor!

Ocak ayında yıllık bazda yüzde 36 arttı. 2020 yılı pazarında satış adedi olarak rekor kırılması bekleniyor. fiyatlarında 2019 yıl sonundan itibaren yükseliş ivmesi mevcut. Sektör temsilcileri fiyatlarda Ocak'ta yıllık bazda yüzde 36 seviyesinde artış yaşandığını belirtiyor. 2020 yılında ise satış adedi anlamında rekor kırılması bekleniyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 25.2.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 15:37 ABONE OL
İkinci el araç satışlarında rekor bekleniyor!

Bir satış platformu Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "2020 yılında ikinci el satışta adet anlamında rekor kırılacağını düşünüyorum. 8 milyonlara ulaşan bir ikinci el pazara göreceğiz" dedi.

Ayyıldız, ikinci el otomobili fiyatlarının 2019-2020 yılı Ocak ayında yüzde 36 arttığını ancak anormal bir artışın olmadığını belirterek "Sıfır araç fiyatları düşmedikçe ikinci el fiyatları da düşmeyecek. 2020 yılında ikinci el satışta adet anlamında rekor kırılacağını düşünüyorum. 8 milyonlara ulaşan bir ikinci el pazara göreceğiz" dedi.

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İkinci el araç satışlarında rekor bekleniyor!
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