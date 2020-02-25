İkinci el araç satışlarında rekor bekleniyor!

Bir ikinci el araç satış platformu Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "2020 yılında ikinci el satışta adet anlamında rekor kırılacağını düşünüyorum. 8 milyonlara ulaşan bir ikinci el pazara göreceğiz" dedi.



Ayyıldız, ikinci el otomobili fiyatlarının 2019-2020 yılı Ocak ayında yüzde 36 arttığını ancak anormal bir artışın olmadığını belirterek "Sıfır araç fiyatları düşmedikçe ikinci el fiyatları da düşmeyecek. 2020 yılında ikinci el satışta adet anlamında rekor kırılacağını düşünüyorum. 8 milyonlara ulaşan bir ikinci el pazara göreceğiz" dedi.