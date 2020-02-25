İstanbul’da 7.615 bina acil dönüşecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İran'da meydana gelen deprem nedeniyle Van'da ilk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Bakan Kurum, Van'da kalıcı konut çalışmalarına başlayacakları mesajını verdi. "Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor" diyen Kurum, "Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Onlarla birlikte dönüşüm sürecini yapmak durumundayız. Vatandaşlarımızdan ricamız, riskli binalarıyla ilgili risk tespiti talebinde bulunsunlar. Gelsinler bizim bakanlığımıza, belediyelerimize binaların risk analizini yaptırsınlar" mesajı verdi.Bakan Kurum, öncelikli yıkılması gereken binaların 300 bine yakın olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bu az bir rakam değil. Kararlı duruşu hep birlikte sergilemek zorundayız. Baktığınızda Kağıthane'de, Küçükçekmece'de, Maltepe'de, Şişli'de, Bayrampaşa'da, Üsküdar'da ve Esenler'de yine binaların en çok yoğun olduğu alanlar ve bu alanlarda da hızlı bir şekilde yıkım sürecini önümüzdeki süreçte net bir şekilde göreceğiz. Yıkım sürecini başlatıp yeni konutların yapımını da hızlandıracak adımlar atacağız."Bakan Kurum, kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında bugüne kadar 171 milyar lira harcandığını açıkladı. Kurum, "Devam eden yatırım bedeli de 60 milyar liradır. Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir ve 171 milyarı da tamamlanmıştır" diye konuştu. Kurum, bu noktada çok kararlı olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. TOKİ 150 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdi" dedi.BAKAN Kurum, kamu binalarının da depreme dayanıklı hale getirecek çalışmaları başlattıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dönüştürülecek 300 bin konutun 65 biniyle ilgili süreci 2019'da başlattık. İstanbul'da 25 bin konutun dönüşüm süreci başlatıldı. Devlet, vatandaş nasıl Elazığ'da bu birlik beraberliği sağladıysak, nasıl tüm dünyaya örnek olduysak Malatya'da da Elazığ'da da yaptığımız duruşu tüm illerde sergilemek durumundayız."

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