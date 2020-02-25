SON DAKİKA: Kredi faiz oranlarında indirim! 2020 Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası 2019 yılında peş peşe politika faizinde indirimlere gitmiş ve kredi faiz oranları da bu doğrultuda düşüş göstermişti. Rekor seviyede kredi kullanılan geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da bankalar tarafından müşterilerine yönelik çeşitli fırsatlar sunuluyor. Özellikle ev-otomobil almak ya da ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar en güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak istiyor. Diğer yandan uzmanlar faizlerle ilgili yeni kampanyaların gelebileceğini belirtiyor. Biz de haberimizde bankaların en yeni oranlarını derledik!

İşte Akbank, Garanti, QNB Finansbank, Yapıkredi, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI 2020 FAİZ ORANLARI!

Tüketici kredisi: 1.05

Taşıt kredisi: 0.96

Konut kredisi: 0.94