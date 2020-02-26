Sigorta koronavirüse karşı koruyor mu?

Dünyayı sarsan koronavirüs İran ve İtalya'ya yayılınca panik seviyesi de arttı. Turizm, sanayi, perakende ve ulaştırma gibi sektörler ciddi etkilendi. Bir sektör daha var ki o da sigorta. Hem işletmeler hem de özel sağlık sigortaları alanında sigorta sektörünün riski büyüyor. Şu anda sağlık sigortası poliçelerinde koronavirüs tedavisine normal bir soğuk algınlığı gibi davranılıyor. Salgının ilerlemesi halinde ne tür bir uygulamaya gidileceği veya sistemik bir risk yaratıp yaratmayacağı henüz belli değil. Ancak, devlet tarafından salgın hastalık ilan edilmesi halinde Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu hastalıkların tedavi giderleri devlet tarafından karşılanıyor. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, henüz ölçümlenememiş bu tarz hastalıkların, devlet salgın hastalık duyurusu yapmadığı sürece, özel sağlık sigortaları kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. Vakaların görüldüğü Asya'daki sigortacılar, virüs bulaşmış olduğu teşhis edilen poliçe sahiplerine ek kapsam sağlıyor.HSBC Life Singapore, bir poliçe sahibi veya yakın aile üyesine teşhis konulursa 720 dolar tutarında bir ödeme sağlayacağını açıkladı. Manulife Singapore ise 1 milyon dolarlık bir destek fonu ayırdı. Allianz China Insurance Holding ise ülkede doğabilecek olan zararları engellemek için bir fon yarattı. 570 bin dolarlık bir fon ayıran firma en ön saflarda çalışanlara yönelik acil durum kaynağı sağlayacak. Fon ayrıca tıbbı malzeme, bağışlar ve sigorta koruması da sağlayacak.

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