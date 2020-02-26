Son dakika: Kredi faiz oranlarında düşüş trendi! Bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Ekonomideki pozitif tablo kredi faiz oranlarında indirim gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Merkez Bankası'nın peş peşe politika faizi indirimleri kamu bankaları ve özel bankaları da harekete geçirdi. Bankalar ihtiyaç - taşıt - konut kredisinde düşüşe gitti. Uzmanlar bankaların önümüzdeki dönemde yeni bir indirim furyası başlatabileceğini belirtiyor. Kredi kullanmak isteyenler de bu doğrultuda 'kredi faiz oranları indirim' 'kredi faiz oranları ne kadar' sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Biz de kredi arayışlarını sürdüren vatandaşlar için 2020 kredi faiz oranlarını haberimizde derledik!

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.09

Taşıt kredisi: 0.95

İhtiyaç kredisi: 1.05