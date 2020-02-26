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: Kredi faiz oranlarında düşüş trendi! Bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizi indimleri ve enflasyon görünümünde yaşanan iyileşme kredi faiz oranlarında kendini gösterdi. 2020 yılına girilmesiyle bankalar yeni ihtiyaç - taşıt - konut kredisi kampanyalarını müşterilerine sundu. Ev, otomobil sahibi olmak isteyenler en uygun oranlara ulaşmak için internet üzerinden araştırmalarını sürdererek ' ne kadar?' 'Bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları nedir?' sorularının yanıtlarını arıyor. Uzmanlar da ekonomideki olumlu ivmenin süreceğini ve bunun kredi faiz oranlarında yeni bir indirim furyası başlatabileceğini belirtiyor. Biz de haberimizde en yeni oranları derledik! İşte Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 26.2.2020 14:53 ABONE OL
Son dakika: Kredi faiz oranlarında düşüş trendi! Bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Ekonomideki pozitif tablo kredi faiz oranlarında indirim gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Merkez Bankası'nın peş peşe politika faizi indirimleri kamu bankaları ve özel bankaları da harekete geçirdi. Bankalar ihtiyaç - taşıt - konut kredisinde düşüşe gitti. Uzmanlar bankaların önümüzdeki dönemde yeni bir indirim furyası başlatabileceğini belirtiyor. Kredi kullanmak isteyenler de bu doğrultuda ' indirim' 'kredi faiz oranları ne kadar' sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Biz de kredi arayışlarını sürdüren vatandaşlar için 2020 kredi faiz oranlarını haberimizde derledik!

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.09
Taşıt kredisi: 0.95
İhtiyaç kredisi: 1.05

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Son dakika: Kredi faiz oranlarında düşüş trendi! Bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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