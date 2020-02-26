İkramiye ya da ek ödeme anlamına gelen, devlete ait kurum ve kuruluşlarda işçi statüsünde çalışan personele her yıl 52 gün tutarında ikramiye verilir. Bu ikramiyelerden ilki 31 Ocak tarihinde verilmişti. Kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden ödeme yapılacak. Buna göre; tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? 2020 İkinci tediye ödeme tarihleri ne zaman?

TEDİYE ÖDEMELERİ 2020

Ek ödeme ya da ikramiye olarak bilinen ikinci tediye ödeme tarihleri merak ediliyor. Kurum ve kuruluşlarda işçi statüsünde çalışanlara verilecek olan tediye ödemeleri 2020 ne zaman? Tarih belli oldu!

İşte bilgiler!