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Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarındaki artışla ilgili açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, endişesi sebebiyle artan maske fiyatları hakkında açıklamasında bulundu. Bakan Pekcan, "Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik." dedi. Pekcan vatandaşların konuyla ilgili şikayetlerini ALO 175 hattına iletebileceklerini söyledi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.2.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 12:51 ABONE OL
Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarındaki artışla ilgili son dakika açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Pekcan maske fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, Reklam Kurulu toplantısının öne çekildiğini bildirdi.

MASKEDE FAHİŞ FİYAT ŞİKAYETİ İÇİN ALO 175'E BAŞVURU

Bakan Pekcan yaptığı açıklamada, "Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik. Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir" dedi.

Pekcan ayrıca, "İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın ilk haftasında AB'den de bir heyet gelecek." diye konuştu.

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Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarındaki artışla ilgili son dakika açıklaması
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