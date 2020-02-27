Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Emlak vergisi ne zaman ödenir? 2020 Emlak vergisi ödeme nasıl ve nereden yapılır?

vergisi ne zaman ödenir? vergisi ödeme nasıl ve nereden yapılır?

Bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz varlıklara sahip bireylerin ödemekle yükümlü olduğu vergisi ne zaman ödenecek? Sorusu internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilmekte olan bu ücret tek seferde ödenebileceği gibi iki taksit halinde de ödenebiliyor. Peki, vergisi ne zaman ve nereden ödenir? 2020 Emlak vergisi ödeme nasıl ve nereden yapılıyor? İşte konu ile ilgili tüm detayları derlediğimiz haberimiz…

Giriş Tarihi: 27.2.2020 10:19 ABONE OL
Emlak vergisi ne zaman ödenir? 2020 Emlak vergisi ödeme nasıl ve nereden yapılır?

Taşınmaz mala yani bina, arsa, arazi gibi mülk sahiplerinin belirlenen tarihlerde tek seferde veya iki taksit ile ödediği 2020 emlak vergisi ile ilgili olarak ne zaman ve nasıl ödeneceği soruları araştırılmaya devam ediyor. Son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer alan bu konu ile ilgili tüm detayları derlediğimiz haberimizde bu vergiyi ödemekle yükümlü olan kişilerin yapması gereken tüm adımlara ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 emlak vergisi ödeme nasıl ve nereden yapılır? Emlak vergisi ne zaman ödenir? İşte detaylar…

EMLAK VERGİSİ ÖDEME NASIL YAPILIR?

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir.

Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir. Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkündür.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor.

Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

  • Kimler emlak vergisinden muaftır?

Emlak vergisinde taşınmaz malın tapusuna sahip olanlar mükelleftir ve buna bağlı olarak dolaysız vergi türleri arasında yer alır. Bunun yanında birden fazla konuta sahip olmamak, aylık geliri dışında başka bir geliri bulunmamak gibi belli şartlara bağlı olarak emekliler, ev hanımları, işsizler ve engelliler emlak vergisinden muaftırlar.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Emlak vergisi ne zaman ödenir? 2020 Emlak vergisi ödeme nasıl ve nereden yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN