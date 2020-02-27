Emlak vergisi ne zaman ödenir? 2020 Emlak vergisi ödeme nasıl ve nereden yapılır?

Taşınmaz mala yani bina, arsa, arazi gibi mülk sahiplerinin belirlenen tarihlerde tek seferde veya iki taksit ile ödediği 2020 emlak vergisi ile ilgili olarak ne zaman ve nasıl ödeneceği soruları araştırılmaya devam ediyor. Son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer alan bu konu ile ilgili tüm detayları derlediğimiz haberimizde bu vergiyi ödemekle yükümlü olan kişilerin yapması gereken tüm adımlara ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 emlak vergisi ödeme nasıl ve nereden yapılır? Emlak vergisi ne zaman ödenir? İşte detaylar…

EMLAK VERGİSİ ÖDEME NASIL YAPILIR?

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir.

Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir. Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkündür.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor.

Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

Kimler emlak vergisinden muaftır?

Emlak vergisinde taşınmaz malın tapusuna sahip olanlar mükelleftir ve buna bağlı olarak dolaysız vergi türleri arasında yer alır. Bunun yanında birden fazla konuta sahip olmamak, aylık geliri dışında başka bir geliri bulunmamak gibi belli şartlara bağlı olarak emekliler, ev hanımları, işsizler ve engelliler emlak vergisinden muaftırlar.