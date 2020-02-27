İnşaat projelerini FETÖ-PKK engelledi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, başkanlığı döneminde kendisini en çok inşaat şirketlerinin yorduğunu söyledi. Dumankaya ve Fi Yapı'nın projeleri nedeniyle 8 bin 156 kişinin mağdur olduğunu anlatan Gülal, bunu gidermek için Alman bir firmayla anlaştıklarını ancak daha sonra ilginç olaylar yaşadıklarını anlattı. Gülal, "Dumankaya'nın Sancaktepe ve Mozaik projelerini tamamlamak üzere Alman grupla işe başladık. Ama Alman grubun başına gelmeyen kalmadı. PKK Almanya'daki ofislerini bastı, Dumankaya ailesinin oradaki mensupları bunları tehdit ettiler, taşeronlara yapılan baskılar neticesinde işler çok ağır gitti. Şu anda inşaat seviyesi yüzde 90-95'e geldi. Projeleri bitirecekler. Sonrasında tekrar bir araya gelip mağduriyetleri nasıl gideririz diye bir çalışma yapacağız" dedi.



KRİZİ FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ

Şu an itibarıyla TMSF kayyumluğunda yönetilen 807 şirket olduğunun altını çizen Gülal, "Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir aktif büyüklüğe sahip bir yapıyı yönetiyoruz. Bugüne kadar bize devredilen şirketlerin hem borçluluğunu azalttık hem de karlılığını artırdık" dedi. Gülal hukuki süreçleri biten şirketler için satışı da düşünebileceklerini kaydetti.







Koronavirüs salgını ile ilgili de değerlendirmede bulunan Gülal, "Salgın krizinin hem grup şirketlerine hem de ülkeye fırsat olarak döneceğini düşünüyoruz. Giresun'daki çorap imalatı yapan fabrikamız, koronavirüs vakasından sonra talep yetiştiremiyor" diye konuştu.



SİGORTALI MEVDUAT 750 MİLYAR

Mevduatta sigorta limitini 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarmalarının ardından sigortalı mevduatlarının yaklaşık 750 milyar liraya yükseldiğini belirten Gülal, "Rezervin sigortalı mevduatı karşılama oranı yüzde 6 seviyesinde. Bu Avrupa'nın en yüksek oranı. Bu manada Avrupa'nın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından biriyiz" dedi.



3 MİLYAR CİRO

2017'den beri TMSF kayyumluğunda yönetilen Aydınlı Grup, cirosunu 3 milyar liraya çıkardı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Aydınlı Grup'un geçen yıl 2.5 milyar lira ciro elde ettiğini belirterek, bir önceki yıla kıyasla burada yüzde 27'lik artışın söz konusu olduğunu ifade etti. Grubun 2018 itibarıyla ihracat rakamının 450 milyon lira olduğuna değinen Gülal, mağaza sayısının 659'a yükseldiğini, geçen yıl 70 mağaza açtıklarını, 2020 itibarıyla burada yüzde 20 büyüme hedeflediklerini bildirdi.

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