İş dünyası kendi arama motorunu kurdu

BUGÜN NELER OLDU

Globalticaretteki sapmalar ve hızla yükselen korumacılık duvarlarına karşı iş dünyası harekete geçerek, kendi yerli ürün arama motorunu kurdu. Kullanıcılar en fazla yazılım ve makine sektörlerine üzerine arama yaptı. Bunu sırasıyla inşaat sanayi, otomotiv, ağır sanayi ve veri merkezi aramaları izledi. İş dünyasının önde gelen bileşenleri tarafından yakın zaman önce İstanbul Sanayi Odası desteğiyle İTÜ ARI Teknokent'te hayata geçirilen www.yerliara.com verilerine göre, yerli ürün ve tedarikçi arama sayısı (1 Ocak-18 Şubat) yüzde 43 oranında arttı. İş dünyasının ilk arama motoru ve sosyal medyası olan sitede 2 ayda 1 milyon arama gerçekleşti. Yerliara.com harita uygulamasında da 27 bine yakın kullanıcı yakınındaki üretim tesislerini inceledi.