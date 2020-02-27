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Kapalıçarşı'dan geliyor! Son dakika: Bugün gram ve fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul'da piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen son dakika haberleri en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Ülkemizde birçok vatandaş sabah uyanır uyanmaz ilk iş ve doların son durumunu kontrol ediyor. Son günlerde altın fiyatlarındaki yükselme de bu ilgiyi arttırıyor. 27 Şubat Perşembe gram ve fiyatları ne kadar oldu? Toplumsal değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur bizim kültürümüzde de birikimin sembolü altındır, dolar ve eurodan çok daha fazla tercih edilir. Yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri, güncel anlık rakamlar burada...

Giriş Tarihi: 27.2.2020 07:05 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan altın fiyatları geliyor! Son dakika: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

fiyatları tıpkı gibi araştırılmakta son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki artış vatandaşın gram altına yönelmesine neden olmuş durumda. Piyasaların merkezindeki Kapalıçarşı'dan son dakika da gelmeye başladı. 27 Şubat Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde cevapladık. Bu sabah saatlerinde gram altın 326,78 TL'den alınırken 326,89 TL'den satılıyor. Dolar da şu sıralar 6.1621 TL'den işlem görüyor.

SON DAKİKA - 27 ŞUBAT ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde en çok merak edilen konular arasında yer alan çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Şubat Perşembe çeyrek altın 517,89 TL'den alınırken 529,59 TL'den satılıyor. Çeyrek altın aynı zamanda evlerde biriktirilen altınların en gözdesi konumunda.

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları geliyor! Son dakika: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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