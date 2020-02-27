Kapalıçarşı'dan altın fiyatları geliyor! Son dakika: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın fiyatları tıpkı çeyrek altın gibi araştırılmakta son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki artış vatandaşın gram altına yönelmesine neden olmuş durumda. Piyasaların merkezindeki Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları da gelmeye başladı. 27 Şubat Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde cevapladık. Bu sabah saatlerinde gram altın 326,78 TL'den alınırken 326,89 TL'den satılıyor. Dolar da şu sıralar 6.1621 TL'den işlem görüyor.

SON DAKİKA - 27 ŞUBAT ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde en çok merak edilen konular arasında yer alan çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Şubat Perşembe çeyrek altın 517,89 TL'den alınırken 529,59 TL'den satılıyor. Çeyrek altın aynı zamanda evlerde biriktirilen altınların en gözdesi konumunda.