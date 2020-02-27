MLP Care, Türk Nippon Sigorta’nın “Sağlığınız Bizde” ağına katıldı

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TÜRK Nippon Sigorta ve MLP Care iş birliği ile 3 yıl önce hayata geçen "Sağlığınız Bizde" tamamlayıcı sağlık sigortası ürününün hastane ağına Medical Park İzmir Hastanesi de dâhil oldu. Türk Nippon Sigorta, MLP Care ve Medical Park İzmir Hastanesi yöneticileri ürünün tanıtımı için Medical Park İzmir Hastanesi'nde Türk Nippon Sigorta'nın Ege Bölgesi'ndeki acenteleri ile bir araya geldi. Türk Nippon Sigorta Grup Müdürü Yasemin Özel, "Mevcut hastalıkları da teminat altına alan ve 80 yaşına kadar sigortalılara teminat sağlayan ürünümüzü İzmir acentelerimize de açmış bulunuyoruz. Türk Nippon Sigorta, güçlü acente ağıile 2020'de de hız kesmeden çalışmalarına devam edecek" diye konuştu. Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer, "Toplumun sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunan bu değerli ürünün hastane ağına dahil olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.