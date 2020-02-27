Salgın piyasaları vurdu haftalık kayıp 3 trilyon $

BUGÜN NELER OLDU

Koronavirüs salgınının küresel ekonomiye darbe vuracağı yönündeki beklentiler borsalar üzerinde de baskıya neden oldu. Tüm borsalarda kayıplar haftanın üçüncü işlem gününde de artarak devam etti. Avrupa'daki en kapsamlı gösterge endeksi olan Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 2.4 düştü. Avrupa'da yüzde 3.5'e varan oranlarda düşüşler yaşanırken virüsün çıkış noktası Asya'da da benzer düşüş oranları görüldü. Türkiye'de ise piyasalarda yatay bir seyir vardı. BIST 100 Endeksi yüzde 0.71 artışla 115.171 seviyesinden günü kapattı. Dünya borsalarının genel ortalamasını gösteren MSCI World endeksindeki bin 644 şirket hissesinin toplam değer kaybı ise bir haftada 3 trilyon doları aştı.