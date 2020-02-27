Sektörde başarının anahtarı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak

SADECE Türk ekonomisi için değil dünya ekonomisi için de oldukça hareketli geçen bir yılın ardından %37 oranında büyüdüklerini belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, 2020 yılında da sigorta tarafında artan farkındalık ve beraberinde oluşan talebi doğru ürünlerle karşılamaya devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, "Sektörde sigortacılık faaliyetlerinin doğru kurgulanmasının her zamandan daha önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Biz yıllardır bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. 2024 vizyonumuz kapsamında ciddi bir dönüşüm projesi başlattık ve hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Öncelikli ve daimi hedefimiz sürdürülebilir kârlılık ve sağlıklı bir büyüme yakalamak. Son 3 yıldır sektör ortalamasının oldukça üzerinde büyürken dengeli portföy yapımızı da güçlendiriyoruz. Bir yandan müşterilerin ihtiyaçlarına nokta atışı yapan ve piyasaya renk getiren yenilikçi ürünler sunuyoruz, diğer yandan zoru başararak oto dışı alanlarda da ciddi bir şekilde büyüyor ve mükemmel bir portföy kombinasyonu ile ilerliyoruz. Bilhassa fiyatlama ve sürdürülebilirlik konularında son derece titiz davranıyoruz" diye konuştu.Türk sigorta sektöründeki istikrarlı büyüme ivmesini sürdüren Ray Sigorta 3 yıldır sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek pazar payını her geçen yıl artırıyor. Ray Sigorta, 2019 yılını 1 milyar 238 milyar lira ile kapatarak %37 oranında bir büyüme kaydetti. Aynı dönemde sektörün ortalama büyümesi ise %21 olarak gerçekleşti. Branş bazında bakıldığında en yüksek büyümeyi yangın ve doğal afetler tarafında gerçekleştiren Ray Sigorta, 2019 sonunda bu branşta 284 milyon liralık üretimle %60'lık bir büyümeye imza atarken sektörün büyüme ortalaması ise %21 oldu. Ray Sigorta bir diğer önemli branş olan kaskoda da etkin şekilde büyüdü. Kaskoda Ray Sigorta 2019 yılı üretimini sektörün ortalama büyümesinin iki katının üzerine çıkartarak %51 artırmayı başardı. Benzer şekilde nakliyat sigortalarında sektör ortalama büyümesi %20 iken Ray Sigorta %40'lık önemli bir büyüme ivmesi yakalamayı başardı. Sağlık branşında ise sektör %34 büyürken %42 büyümeyi başardı. Sektör ötesindeki bu artışlar sonucunda Ray Sigorta pazar payını da %13 artırmış oldu. 2019 yılında da sektör ortalamasının üzerinde büyüdüklerinin altını çizen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Aldığımız sonuçlar, verdiğimiz kararların doğruluğunun âdeta bir aynası. Ray Sigorta olarak 2019'daki başarımızı 2020'de de sürdüreceğimize güvenimiz tam. Geliştirdiğimiz sigortacılık iş modeli ile hem sektörü adım adım ileri taşıyor hem de sigortalılarımızın hayatında katma değer yaratıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kârlı branşlarda üretimimizi artırmaya ve piyasanın sigorta ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz."

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