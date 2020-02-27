VHV Re Amatör bir ruhla kurumsal bir başarı hikayesi yazıyor

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VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, Türkiye sigorta piyasasına ihtiyari reasürans desteği sunmaya başladıkları 2016 yılı Temmuz ayından bu yana reasüransın temellerine odaklanarak sigorta sektörüne en iyi hizmeti sunmak için insan kaynağına büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi. Sigortacılıkta kariyer yapmak isteyen başarılı gençleri kadrolarına kattıklarının altını çizen Maximilian Stahl, "2020 yılı itibariyle Türkiye'de 35 çalışan sayısına ulaştık ve sayımız artmaya devam ediyor. Başarımız Almanya tarafından büyük takdir görürken, amatör ruhla çalışan ekibimizle kurumsal bir başarı hikayesi yazıyoruz" dedi. Stahl, 2019'u başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirterek, "Türkiye sigorta piyasasına sunduğumuz çözümler müşterilerimiz tarafından büyük takdir görüyor. Hasar konusunda müşterilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Müşterimiz olan sigorta şirketlerimizin yaşadıkları hasarlara hızla ödeme yapmamız VHV'nin sermaye gücünün ve A+ ratinginin önemli bir göstergesi" diye konuştu.