Virüs dolandırıcıları

Koronavirüsten korunmak için tercih edilen yüz maskeleri, antibakteriyel temizleme jelleri ve ateş ölçerlerin uçan fiyatları vatandaşı isyan ettirdi. Son dönemde yüzde 1000'lere varan oranlarda fiyat artışlarının arkasından ise piyasa dolandırıcıları ve fırsatçılar çıktı. Elinde olmayan maske, ateş ölçer, jel gibi ürünleri alıcılara yüzde 50 peşinat, yüzde 50 mal teslimi koşuluyla satan dolandırıcılar, peşinatı aldıktan sonra ortadan kayboluyor. Piyasada olmayan ürün suni bir fiyat artışını da beraberinde getiriyor. Ürünü bulan fırsatçılar ise işi karaborsacılığa dökerek özellikle internet ortamında fiyatları şişiriyor. Hal böyle olunca 30 kuruşluk maske 10 TL'ye, 10 TL'lik maske 450-500 liraya çıkıyor. Benzer şekilde 5 liralık jel 20-25 TL arasında satışa sunulurken, 60 TL'lik temassız ateş ölçerin fiyatı bugün 300 TL'yi geçiyor.







SUNİ FİYAT ARTIŞLARI VAR

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, artan fiyatların üreticilerle hiçbir bağlantısı olmadığını belirterek, fırsatçı ve dolandırıcılara dikkat çekti. Son dönemde bu işin dolandırıcılarının türediğini aktaran Demir, süreci şöyle özetledi: "Dolandırıcılar alıcıya, 'Bende 1 milyon maske var. Talep çok fazla ancak bunun yüzde 50'sini peşin verirsen malı sana veririm, paranın kalanını da ürün tesliminde alırım' diyor. Elinde olmayan ürünü satıp kaçıyor. Bu da suni bir fiyat artışını getiriyor."

Virüsün İran'da görünmesinin ardından ortaya karaborsacıların da çıktığını anlatan Demir, "Konuyu gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Ticaret Bakanlığımıza ilettik. Süreç yakın takiplerinde. Vatandaşımız panik yapmasın" ifadelerini kullandı.







İNTERNETTE SATIŞI YASAK

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, tıbbi cihaz ürünlerinin internet ortamında satışının yasak olduğunu belirtti. Maske, ateş ölçer gibi ürünlerin tıbbi cihaz kapsamında girdiğine dikkat çeken Delikanlı, "Bu endüstriden olmayan, bazı fırsatçılar üreticideki atıl malı toplayıp internette fiyatları katlayarak satıyor. Böylece üreticide 30 kuruş olan maske piyasada 10 lira ve üzerinde satılıyor" dedi.

Türkiye'de 10 tane maske üreticisi olduğunu belirten Delikanlı, "Bu kişilerin üretiminde öncelik ülkemiz ardından da ihracat. Hali hazırda yeterli üretim de var" diye konuştu. Tıbbi cihaz üretiminin savunma sanayisinden sonra en önemli ikinci sektör olduğuna dikkat çeken Delikanlı, bu sektörün 11. Kalkınma Planı'nda yer aldığını ve yerli ürüne çok ciddi destekler sağlandığını ekledi.







LÖSEMİ HASTALARI FİYATLARA İSYAN ETTİ

Her geçen gün fiyatı artan maskelerle ilgili sosyal medyada, #maske, #coronavarsatürkiyeyok etiketi açan vatandaşlar fırsatçıları eleştirdi. Lösemi tedavisi gören hastaların afaki fiyatlar nedeniyle maske alamadığını belirten vatandaşlar, sosyal medyada duruma isyan etti. Vatandaşlar, "Deprem olur ev kiraları artar, virüs çıkar maske fiyatları katlar", "Koronadan daha tehlikelisiniz!", "Türkiye'de virüsten önce fırsatçılık öldürecek" şeklinde tepki gösteriyor.

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