Amazon’dan ekosisteme umut veren satın alma

İlk kez Türkiye'den bir girişiminin Amazon tarafından satın alınması, girişim ekosisteminde heyecan yarattı. 2017'de Eren Baydemir ve Can Abacıgil tarafından kurulan girişimin Amazon Redshift üzerinde çalışanların veri tabanı entegrasyonu ve daha detaylı görsel tablolar elde etmesini sağlayan çözümü dikkat çekti. Böylece bir Türk girişiminin mühendislik başarısıyla dünya devi Amazon'un dikkatini çekmesi heyecanı artıracak. Amazon Web Services gibi bir devin Türkiye'den bir girişime yatırım yapması ekosistem için umut verici bir gelişme oldu. Ardından herkes Datarow'un satın almasının yaratacağı etkiyi konuşmaya başladı. Amazon Redshift kullanıcılarının çalışmasını kolaylaştıran girişim, şu anda San Francisco'da faaliyet gösteriyor. Datarow'un İstanbul merkezli ana şirketi TeamSQL ise şimdiye kadar 1.3 milyon dolar yatırım alarak küresel adım atmayı başarmıştı. Yine 2016'da kurulan TeamSQL, 2017'de Ömer Erkmen, Melih Ödemiş, Dilek Dayınlarlı, Umur Çubukçu, Ali Servet Eyüboğlu, Ali Karabey, Numan Numan ve ACT Ventures tarafından 345 bin dolarlık melek yatırım almıştı. Girişimin Aralık 2017'de ise ACT Ventures'tan 1 milyon dolarlık hisseye dönüştürülebilir borç almıştı. Satın alma sonrasında kurucu ortakların işlerine Amazon bünyesinde devam etmesi bekleniyor.

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