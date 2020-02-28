Büyüme odaklı girişimlere küresel iş yapma desteği

SCALEX Girişim Sermayesi Fonu kurucu ortağı ve yöneticisi Dilek Dayınlarlı, erken aşama girişimlere odaklı yeni fonunun büyüklüğü ve ilgilendikleri girişimlerle ilgili şu bilgiyi verdi: "Fon ilk aşamada hedeflediğimizin üstünde talep gördü ve hedefimizi yükselterek 30 milyon euro ile kapatıyoruz. Türkiye'de erken aşama, globalde büyüme hedefi olan teknoloji girişimlerine yatırım yapıyoruz. Bu firmalarda çok büyük potansiyel görüyoruz. Amacımız iyi ekiplerin dünya pazarlarına açılmasına yardımcı olmak."Genellikle Avrupa'da yatırımcıların finans veya danışmanlık kökenli olduğunun altını çizen Dayınlarlı, "Bizim en önemli özelliğimiz ise; ekibimiz ve yatırımcılarımız güçlü operasyonel deneyimi olan ve bunu daha önce başarmış girişimcilerden oluşuyor. Ortağım Berkay Mollamustafaoğlu Ankara'da üretip binlerce müşteriye yazılım sattı. Yönetim kurulu üyemiz Magdalena Yeşil, dünyanın en büyük bulut yazılım şirketinin kurucu ortaklarından biri. Türkiye'nin en başarılı girişimcileri yeni fonda yatırımcılarımız oldu" ifadelerini kullandı. Girişimcilere yardım ederken en kıymetli desteğin birikim olduğunu vurgulayan Dayınlarlı, ekibin operasyonel ve global tecrübesiyle çok başarılı işlere imza atacaklarını, ekipteki herkesin tek amacı tecrübelerini girişimcilere aktararak onların büyümesine yardım etmek olduğunu söyledi.

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