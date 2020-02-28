Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları hareketlilikleri: 28 Şubat bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Serbest piyasalar için haftanın beşinci işlem günü yaşanırken Kapalıçarşı başta olmak üzere altın fiyatları son dakika hareketlilikleri de yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, dolar ile beraber bu sarı metalin günlük durumu ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Özellikle hafta başından bu yana çeyrek ve gram fiyatlarının yüksek seviyelerden işlem görmesi de buna neden oluyor. Durum böyle olunca da 'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun gün içerisinde yakından takip ediliyor. Zira, alış satış fiyatlarının Şubat ayının son gününde kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, 28 Şubat 2020 Cuma gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 28 ŞUBAT 2020

Haberimizden, 28 Şubat 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.