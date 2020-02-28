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'da son dakika hareketlilikleri: 28 Şubat bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

son dakika değişimleri yakından takip edilirken 'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı da oldukça merak ediyor. Bu noktada, 'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları, piyasaların son gününde de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizden, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı bilgisi ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 28 Şubat hakkında canlı ve güncel rakamları görebilirsiniz. İşte, 28 Şubat 2020 Cuma bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 28.2.2020 07:07 ABONE OL
Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları hareketlilikleri: 28 Şubat bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Serbest piyasalar için haftanın beşinci işlem günü yaşanırken başta olmak üzere son dakika hareketlilikleri de yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, dolar ile beraber bu sarı metalin günlük durumu ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Özellikle hafta başından bu yana çeyrek ve gram fiyatlarının yüksek seviyelerden işlem görmesi de buna neden oluyor. Durum böyle olunca da 'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun gün içerisinde yakından takip ediliyor. Zira, alış satış fiyatlarının Şubat ayının son gününde kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, 28 Şubat 2020 Cuma gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 28 ŞUBAT 2020

Haberimizden, 28 Şubat 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları hareketlilikleri: 28 Şubat bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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