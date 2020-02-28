Öğrenciler engelleri robotik kodla aşıyor

Turkcell'in özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yetkinliklerini artırmak amacıyla 2015'te hayata geçirdiği Engelsiz Eğitim programı kapsamında artık 'görme engelli' öğrenciler de 'robotik kodlama' eğitimi alabilecek. Program için özel hazırlanan, 'Braille' alfabesi ile etiketlenmiş robotik kodlama setleri Gaziantep'teki Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle ilk grup öğrenciye dağıtıldı. Okulda yeni açılan, özel yetenekli çocuklara yönelik 'Zeka Gücü Sınıfı' öğrencileriyle görme engelli gençler kodlama setlerini birlikte denedi.Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in Türkiye'den kazandığını yine Türkiye'ye verdiğini belirterek "Kurulduğumuz günden bu yana tüm sosyal sorumluluk çalışmalarımızın odağına teknolojinin 'fırsat eşitleyici' gücünü koyarak herkesin bilgiye erişimde eşit olanaklara sahip olmasını hedefleyen projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle toplumdaki dezavantajlı bireylerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılım göstermelerine destek adına çok sayıda kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza attık" dedi.Erkan şöyle devam etti: "Yüzlerce görme engelli öğrencimiz, kendilerine özel hazırladığımız setler sayesinde geleceğin meslekleri arasında ilk sıralarda yer alan robotik kodlamayı öğrenmeye başlayacak. Görme engelliler için özel olarak hazırlanan robotik kodlama setleri, Türkiye genelindeki Engelsiz Eğitim sınıflarında kullanılmaya başlanacak. Yılsonuna kadar setlerle bine yakın öğrenci kodlama eğitimi alacak."Zeka Gücü projesi, Türkiye'nin özel öğrencilerini teknolojiyle tanıştırmayı hedefliyor. Çocukların yeteneklerini erken yaşta keşfedip geliştirerek yerli ve milli teknoloji üretimi vizyonuna kaynak sağlıyor. Proje, Türkiye'de Maker Hareketi'nin (Kendin Yap) en kapsamlı adımlardan biri olarak görülüyor. Çocuklar yapay zekâ, kodlama, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor. Zeka Gücü öğrencileri bugüne kadar yarışmalarda 266 farklı ödül kazandı.Zihinsel engelli okullarında konaklama ve seyahat, yiyecek ve içecek hizmetleri, el sanatları atölyeleri, işitme engelli gençler ve hafif zihinsel engelli öğrenciler için grafik tasarım, ve benzeri alanlarda eğitimler bulunuyor. Bugüne kadar toplamda 111 okulda 50 bin öğrenci ve aileye ulaşıldı.

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