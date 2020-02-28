Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Sınır kapılarında önlemler alındı

Sınır kapılarında önlemler alındı

Giriş Tarihi: 28.2.2020 ABONE OL
Sınır kapılarında önlemler alındı
Virüse karşı Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında önlemler alındı. Dezenfeksiyonun yapıldığı sınır kapılarında personel, maske ve eldiven takarak işlemleri yürütüyor. Günde yaklaşık 16 bin yolcunun giriş çıkış yaptığı sınır kapıları sık sık dezenfekte ediliyor. Sınır kapılarında UMKE ekipleri de tedbir amacıyla bekletiliyor. Öte yandan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındığını belirtti. Gürcistan'da da ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Sarp Sınır Kapısı'nda güvenlik önlemleri artırıldı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınır kapılarında önlemler alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN