BUGÜN NELER OLDU

Virüse karşı Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında önlemler alındı. Dezenfeksiyonun yapıldığı sınır kapılarında personel, maske ve eldiven takarak işlemleri yürütüyor. Günde yaklaşık 16 bin yolcunun giriş çıkış yaptığı sınır kapıları sık sık dezenfekte ediliyor. Sınır kapılarında UMKE ekipleri de tedbir amacıyla bekletiliyor. Öte yandan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındığını belirtti. Gürcistan'da da ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Sarp Sınır Kapısı'nda güvenlik önlemleri artırıldı.