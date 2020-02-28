THY’den virüse karşı 5 ayrı senaryo

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Çin'in Wuhan kenti kaynaklı virüsle ilgili olarak THY'nin ilk önce Çin, arkasından ise İran uçuşlarının iptal edildiğini söyledi. Aycı, dünyada risk grubu nerede artarsa oraya ilişkin tedbirleri aldıklarının altını çizdi. İleriki dönemde dikkat edilmesi gereken 12 risk ülkesi olduğunun altını çizen Aycı, bu ülkelerle alakalı olarak başta dezenfekte işlemleri olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Aycı, "Bu çerçevede Seul'den bazı uçak seferlerimizi azalttık. Nahçivan'a uçuşumuzu geçici bir süre durdurduk. Bunun yerine Azerbaycan'da Bakü, Gence, diğer uçuşlarımız devam ediyor. İran'ı takip ediyoruz. Suudi Arabistan bütün dünyaya umre uçuşlarını durdurdu. 22 ülkeyi içine alan liste yayınlayarak buradan yolcuların gelişini durdurdu. Umre uçuşları kapatıldı. 22 ülkenin de vatandaşlarına seyahat sınırı koydular. Bunları da dikkatle kontrol ediyoruz. Buradan gelenleri göndermiyoruz. İtalya'yı çok dikkatle takip ediyoruz. Gerekiyorsa Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltabiliriz. Sonra belki kapatabiliriz" dedi.

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ÜCRETSİZ BİLET DEĞİŞİMİ

Alınan kararla hızlı bir şeklide uyum gösterdiklerini kaydeden Aycı, salgından etkilenen bütün bilet değişimlerini, bilet iadelerini veya bileti açığa alma işlemlerini son derece kolaylaştırdıklarını söyledi. Aycı "Bir ücret talep etmeden, mayıs ayına kadar olan bütün bu biletleri değiştirmek, açığa alma konusunda ya da bedelini geri ödeme konusunda tüm yolcularımıza ister çağrı merkezimizden, ister satış noktalarından her yerden bu hizmetleri şu anda tüm yolcularımıza gösteriyoruz" diye konuştu.

Havacılık endüstrisinin şubat ayında karşılaşabileceği en önemli risklerden biri ile karşılaştığının altını çizen Aycı, "Risk yönetimi konusunda tecrübeli bir ekiple görev yapıyoruz. 5 ayrı senaryo çalışması yaptık. En iyiden en kötüye kadar bütün hesaplarımızı yaptık. Bu riski de en iyi şekilde yürüteceğiz" açıklamasında bulundu.







UMREYE GİDEMEYENLER PARASINI HEMEN ALABİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan'nın umre ziyaretlerini askıya almasına ilişkin, "Umre kaydı için bize başvuranların, istemeleri halinde ödedikleri paraları kendilerine iade edebiliriz" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini askıya alma kararı kapsamında, geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacağını bildirdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin de Diyanet İşleri Başkanlığı, Cidde Başkonsoluğu ve TÜRSAB olarak kriz masası oluşturduklarını ifade etti.



UÇAKLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Hastalıktan korunma kapsamında hem bilgilendirmeler hem de maske, eldiven ve alkol bazlı dezenfektanlar gibi koruyucu donanımların dağıtıldığını belirten İlker Aycı, virüse karşı Boeing ve Airbus'ın da kabul ettiği bir dezenfekte şirketi tarafından, akredite edilmiş cihazlar ve ürünlerle uçakların temizlendiğinin vurguladı. Aycı "Özellikle risk grubu yüksek, Hong Kong, Japonya, Malezya, Singapur, Tayvan, Güney Kore, İtalya gibi yerlere ekstra bir dikkatle bu çalışmalar yürütülüyor. Riskin yükseldiği tüm alanlara da bunu yayıyoruz. 250'den fazla uçağımızı çok hızlı bir şekilde dezenfekte ettik" dedi.



TAHLİYE OPERASYONU HER ZAMAN OLABİLİR

İran'daki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirilmesi için yapılan seferlerle ilgili olarak da bilgi veren Aycı bu tür tahliye operasyonlarının önümüzdeki dönemde de olabileceğinin altını çizdi. Aycı "Yine aynı günün akşamı da İran'dan boş bir uçak gelerek buradaki İran vatandaşlarını alıp ülkesine götürdü. Uçak oradan tahliye için Türk vatandaşlarını alarak havalandı. THY'nin en önemli vazifelerinden bir tanesi, dünyanın neresinde Türk vatandaşı varsa onları, yuvalarına, ailelerine kavuşturmak" diye konuştu.