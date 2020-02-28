TMSF’ye geçmeseydi Naksan batardı

Borç yükü nedeniyle kapısına kilit vurulmak üzere olan Naksan Holding, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda küllerinden yeniden doğdu. 3 bine yakın işçinin ekmek kapısı olan şirkette dün işçi lehine bir adım daha atıldı. TMSF ile Hak-İş Konfederasyonu arasında üç yıllık toplu sözleşme imzaladı. Bu sektörde bir ilk olan toplu iş sözleşmesinden 2 bin 199 çalışan yararlanacak. İş sözleşmesinde ilk yıl zammı yüzde 11.84 olarak belirlenirken, ikinci yıl TÜFE artı bir puan, üçüncü yıl yine TÜFE artı bir puan zam verilecek. Naksan çalışanlarının ilk kez ikramiyeye de hakkı kazandığı sözleşmeyle, şirket satılsa dahi çalışanlar yeni dönemde haklarına daha güçlü sahip çıkacak.



SEKTÖRDE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Toplu sözleşme TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında işçilerin de katıldığı törenle imzalandı. Burada konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, halı sektöründeki ilk sendikal anlaşmayı yaptıklarını belirterek, Hak-İş'le bu işbirliğini önümüzdeki dönemde daha da büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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MAAŞ ÖDENEMİYORDU

"Naksan'ı devraldığımızda işçilerin maaşları ödenmeyecek durumdaydı" diyen Gülal, holdingin şu anki borcunun 7.5 milyar TL olduğunu ifade etti. İçi boşaltılmış bir grupla karşı karşıya olduklarını belirten TMSF Başkanı Gülal, şöyle devam etti: "TMSF'nin kendi bankasından (Birleşik Fon Bankası) 130 milyon TL işletme sermayesi koyduk ve bu firmaları ayaklandırdık. Riskimiz 74 milyon TL'ye düştü. Bugün bu firmalarda 3 bin 525 kişi çalışıyor. TMSF kayyumluğunda olmasaydı Naksan Grubu'nun ekonomik devamlılığı mümkün değildi. 1.3 milyar TL ciroyla devraldık. Bugün toplam cirosu 2 milyar 46 milyon TL seviyesine ulaştı."



GAZİANTEP'TEKİ ŞİRKETLERE ÖRNEK

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Toplu iş sözleşmesini üç yıllık imzaladıklarını söyledi. Arslan, "Birinci yıl yüzde 12 artış var. Ayrıca birinci yıl 30 günlük, ikinci yıl 45 günlük, üçüncü yıl da 60 günlük ikramiye verilecek. Tahsil, erzak, doğum, evlilik, aidat ödemeleri gibi yardımlar var. Yıllık izinlerde artışlar var" dedi. İşçilerin haklarını korumak için Naksan'a yıllarca geldiklerini belirten Arslan, "Ancak somut adım TMSF kayyumluğunda atıldı. Bu toplu sözleşme Gaziantep'teki şirketler için örnek" dedi.



TMSF'DE 806 ŞİRKET VAR

TMSF'nin elinde 806 şirket olduğunu belirten Başkan Gülal, "Bunların özkaynak büyüklüğü 25.9 milyar TL, aktif 60.3 milyar TL, istihdamımız da 40 bin 667 seviyesinde" dedi. Şirketlere milli servet gözüyle baktıklarını anlatan Gülal, "Bu şirketler özkaynak olarak yüzde 42, aktif olarak yüzde 40 büyüdü" şeklinde konuştu.