Devletin ve ordunun arkasındayız

İdlib'de rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'mize karşı gerçekleştirilen alçak saldırının ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. "Devletin ve ordunun yanındayız" mesajı veren iş dünyası, "Gün, birlik, beraberlik ve tam dayanışma günüdür. Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür" açıklamasında bulundu. İş insanları, uluslararası toplumu da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı.



TÜRK MİLLETİ BU ACI GÜNÜ UNUTMAYACAK

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadını oluşturan kuruluşlar, İdlib'te gerçekleştirilen hain saldırıda Mehmetçiklerimizin şehit olmasına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Hepimizin yüreği yanıyor. İçimizde fırtınalar kopuyor. Türk milleti bu acı günü unutmayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun. Türk milleti olarak bir ve bütünüz. Her zaman olduğu gibi, Devletimiz ve ordumuzun yanındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" denildi.





BERABERLİK İÇİNDE GÜÇLÜYÜZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimizin yürekleri yaktığını ifade etti. Şehitlerimiz için Allah'tan rahmet, gazilerimiz için acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileyen Hisarcıklıoğlu, "Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür. Devletimiz ve ordumuzun yanındayız. Mübarek Kandil gecesinde acı haberle sarsılan aziz milletimize Yüce Allah'tan sabır diliyorum" dedi.



DÜNYA KAMUOYU DAHA FAZLA DUYARSIZ KALMASIN

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, İdlib'de görev yapan askerlerimize yapılan alçakça saldırı sonucunda şehit düşen askerlere başsağlığı dilerken, "İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır. Bu tutum batı dünyasının her zaman savunuculuğunu yaptığı insan hakları ve transatlantik değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir" diye konuştu.



GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, "DEİK olarak, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerine kasteden her unsura karşı, devletimizin yanındayız. Sınır güvenliğimizi sağlamak, vatanımızı korumaya çalışmak bizim en doğal hakkımız. Bu nedenle, 'Orada ne işiniz var?' diyenlerin bu soruyu sormadan önce bir kez daha düşünmesi gerek. Gün, birlik, beraberlik ve dayanışma günü" dedi.







MİLLİ EGEMENLİK VAZGEÇİLMEZDİR

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Mehmetçik'in hakkının hiçbir zaman ödenmeyeceğini belirterek, "Milletimiz, her zaman olduğu gibi, siyasetçisiyle, iş dünyasıyla, akademisyeniyle, hukukçusuyla tek yumruk olarak, ordusunun ve hükümetinin yanında durmuştur. Milli egemenliğin, güvenlikten ticarete kadar her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. Devletimizin ve milletimizin bizlerden beklediği ne varsa; vazife olarak kabul edip, icra edeceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.



ZORLUKLARI AŞMASINI BİLEN MİLLETİZ

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Bugün millet olarak derin bir acı ve üzüntü içindeyiz. Böylesi olağanüstü günlerde en çok ihtiyaç duyacağımız şey birlik ve beraberlik içinde hareket etmek olacaktır. Zorlukları aşmasını bilen bir milletiz" dedi.



ASKERİN KANI YERDE KALMAZ

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, tüm esnaf ve sanatkârlar camiası olarak dün de bugün de her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını vurguladı. Palandöken, şunları kaydetti: "Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılığını vermiştir. Kahraman askerlerimizin kanının yerde kalmayacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Ülkemizin başı sağ olsun."







SEFER GÖREV EMRİ VAZİYETİNDEYİZ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar, bu topraklara sahip çıkacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecektir. İstanbul Ticaret Odası olarak 411 bin 368 üyemizle tam bir 'sefer görev emri' vaziyetindeyiz. İTO, Mehmetçiğe el uzatan rejim güçlerini ve destekçilerini yok etmek için üzerine düşen her vazifeyi yapmaya hazırdır" dedi.



HER KONUDA DEVLETLE BİRLİKTEYİZ

ATO Başkanı Gürsel Baran, şehit haberlerinin herkesin yüreğini dağladığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. ATO olarak milli güvenliğimizi, milli menfaatlerimizi ilgilendiren her konuda devletimizin milletimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz."



TÜM GÜCÜMÜZLE BURADAYIZ

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerken,"Mesele sadece Suriye'nin toprak bütünlüğü değil, aynı zamanda yanı başımızdaki büyük bir tehdide karşı kendi ulusal güvenliğimizi de korumaktır. MÜSİAD olarak tüm imkân ve gücümüzle devletimiz ve halkımızın yanında olduğumuzu kesin ve net bir şekilde beyan ederiz. Milletimizin başı sağolsun" şeklinde konuştu.



KOŞULSUZ ŞARTSIZ YANINDAYIZ

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, toplumun tüm kesimlerini itidalli, milli birlik ruhuna uyumlu, kutuplaştırmaktan ziyade kucaklayıcı bir dile davet ederken, "Gün milletçe metin olma günüdür. Haklı olduğumuz davada birlik ve bütünlük içinde hareket edersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmaz. İş dünyası olarak devletimizin koşulsuz, şartsız yanındayız" dedi.



ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUZ

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İdlib'de rejim güçlerinin Türk Silah Kuvvetleri'ne yönelik alçakça saldırısını şiddetle ve nefretle lanetlediklerini belirterek söyle devam etti: "Acımız çok büyük. Bölgenin huzur ve istikrarı sadece ülkemiz için değil Avrupa Birliği ve dünya için de huzur ve istikrarın anahtarıdır. Üyelerimizle üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız" açıklamasında bulundu.



İTB/ Ali Kopuz: Bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecektir. Bu saldırının bedeli misliyle ödetilir.

İHKİB/ Mustafa Gültepe: Başta NATO'daki müttefiklerimiz olmak üzere uluslararası toplumun haklı ve meşru davasında Türkiye'nin yanında yer alacağını ümit ediyorum. Bu zor günlerin ülkemizde birlik ve dayanışmayı güçlendireceğine inanıyorum.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu: Tüm Türk halkını derinden sarsan bu acı saldırı sonrasında, ülke olarak ortak ve güçlü bir duruş sergileyeceğimize yürekten inanıyoruz.

TÜGİAD/ Anıl Alirıza Şohoğlu: Milletimiz her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Devletimizin her koşulda yanındayız.

İTHİB/Ahmet Öksüz: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yürütülen hain saldırılara karşı birlik, beraberlik ve sağduyu içinde ortak hareket etmek gerek.

İNTES/ Celal Koloğlu: İnanıyoruz ki, hükümetimiz gerekli adımları atacak ve bu alçaklığın karşılığı misliyle verilecek, Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmayacaktır.

İzmir Ticaret Odası/ Mahmut Özgener: Türkiye'nin menfaatleri ve güvenliğinin söz konusu olduğu bu süreçte devletin yanındayız. Uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.

DAP Yapı/ Ziya Yılmaz: Bu hain saldırı,Türk Devleti'nin ve yüce ordumuzun yanı sıra ülkemizde yaşayan her bir vatandaşa yapılmıştır. Devletimizin, bu saldırıya gereken cevabı, tam bir milli birlik duygusuyla en sert şekilde vereceğine yürekten inanıyoruz.

Tosyalı Holding/ Fuat Tosyalı: Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Birlik ve beraberlik içinde olmamız; bu derin kederin altından hep birlikte kalkmamız gereken bir gün. Önceliğimiz devletimizin ve ordumuzun arkasında durmak.

BUGÜN NELER OLDU