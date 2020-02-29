Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 29 Şubat tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları bugün ne kadar?

'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği sürüyor! tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından gün içerisinde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yapılan analizler sonucunda dün yani haftanın son gününde korona virüsü salgını nedeniyle küresel büyümeye zarar vereceği endişeleri hisse senetlerinde tekrar görülen sert düşüşe karşı sarı metal hafif geriledi. Bu noktada ise vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline gelen Gram ve fiyatı ne kadar oldu?' sorusu araştırılmaya devam ediyor. 'dan güncel ve canlı rakamlara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. Peki, Bugün gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte Kapalıçarşı'dan gelen güncel rakamlar detaylar…

Giriş Tarihi: 29.2.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 09:19 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 29 Şubat tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip edilen ve araştırılan konular arasında yerini alıyor. Gün içerisinde Bugün gram, yarım, cumhuriyet ve fiyatları ne kadar? Şeklindeki sorularına yoğun olarak cevap arayan vatandaşlar için hazırladığımız haberimizde 'dan gelen canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz. Bilindiği üzere dünya üzerinde birçok ülkeye yayılan corona virüsü salgını nedeniyle piyasalarda çok yoğun bir hareketlilik hakim. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ise hal böyle olunca sarı metal üzerindeki son gelişmeleri de takip ediyor. Peki, 29 Şubat bugün güncel ve canlı Altın fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar…

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin devamında Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları üzerindeki gelişmelere ulaşabilir A Para sayfası ile tüm detayları takip edebilir analizlere ulaşabilirisiniz…

İşte detaylar…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 29 Şubat tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN