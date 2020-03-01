Büyükyalı’da anahtar teslimi başladı

BUGÜN NELER OLDU

Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında İstanbul Kennedy Caddesi'nde yer alan Büyükyalı projesinde anahtar teslimler başladı. 2019'da 185 konut satışının yapıldığı proje, Emlak Konut'ta da satış şampiyonu oldu. Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, hazırladıkları tüm projelerde hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını öngörerek yola çıktıklarını söyledi.Akbalık, "İyi tasarlanmış ve beklentileri karşılayan ürüne talep her zaman olur. Büyükyalı da bunun en iyi örneği" diye konuştu. Projeye anahtar teslim için gelip, projenin beklentilerinin ötesinde olduğunu gören ailelerin bir tane de yatırım amaçlı ev aldıklarını söyleyen Akbalık, "Satış aşamasında projeyi anlatmıştık fakat projenin son hali anlattıklarımızın, vaatlerimizin çok ötesinde. Büyükyalı'da beklentilerin ötesine geçtiğimizin için gururluyuz" dedi.Konut sektöründe maliyetlerin çok arttığına da değinen Akbalık "Mevcut stoktaki fiyatları bir daha yakalamak mümkün olmayacak. Bu açıdan bakıldığında da Büyükyalı her anlamda kazandırmaya devam edecek bir proje, konut almanın tam zamanı" ifadelerini kullandı.