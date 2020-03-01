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bölgesinde görev yapana tazminat

Giriş Tarihi: 1.3.2020 ABONE OL
Deprem bölgesinde görev yapana tazminat
24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem afeti nedeniyle bazı yerlerde görev yapan personele tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede görev yapan personele 6 ay süreyle 693 lira 50 kuruş tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek. Sözkonusu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla anılan ilçelerde geçici olarak görevlendirilenlere de verilecek.
Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek.
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Deprem bölgesinde görev yapana tazminat
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