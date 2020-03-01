Devletimizin ve askerin yanındayız

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Turizm İstişare Kurulu (TİK), 27 Şubat'ta İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için başsağlığı mesajı yayımladı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, TTYD Başkanı Oya Narin, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, TUREB Başkanı Suat Tural, TURYİD Başkanı Kaya Demirer, DTB Başkanı Erkan Özata ve TÖSHİD Başkanı Mehmet Nane imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, "Turizm İstişare Kurulu olarak ülkemizin ve milletimizin, güçlü ve haklı duruşu ile bu zor günlerin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır. Her daim, sektörümüzün tüm bileşenleri ile tek vücut olarak devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanında olduğumuzu değerli kamuoyumuzun bilgisine sunarız" denildi.