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’lere Türk bayrağı çekiliyor

Giriş Tarihi: 1.3.2020 ABONE OL
OSB’lere Türk bayrağı çekiliyor
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, bugünün her zamankinden daha güçlü sarılma, birlik ve beraberlik içinde şehitlere vefa günü olduğunu belirterek, ülkedeki tüm organize sanayi bölgelerini (OSB), binalarını Türk bayraklarıyla donatmaya çağırdı.
Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlere işaret ederek, günün ay yıldızlı bayrak etrafında kenetlenme günü olduğunu bildirdi. Ülkedeki 334 OSB'ye Türk bayrağı asılması çağrısında bulunduklarını belirten Kütükcü, şunları kaydetti:
"Bugün, hepimiz için ay yıldızlı bayrağımızın etrafında kenetlenme, her zamankinden daha güçlü sarılma, birlik ve beraberlik içinde şehitlerimize vefa günüdür."
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OSB’lere Türk bayrağı çekiliyor
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