Vodafone Türkiye 23.4 milyon aboneye ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Vodafone Türkiye istikrarlı büyümesini 2019- 20 mali yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Ekim-Aralık 2019 dönemini kapsayan 3'üncü çeyrekte şirket, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3 artırarak 3.1 milyar TL'ye çıkardı. Mobil abone sayısı 23.4 milyona ulaşan Vodafone Türkiye'nin M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 25.3 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı 1 milyon artışla 14.2 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 60.4'ünü oluşturdu. Şirketin yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaştığı hane sayısı ise 8.4 milyona yükseldi.Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Vodafone olarak, 'teknoloji iletişimi şirketi' olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm kanallarda tek bir odağımız var; o da dijitalleşme. Dijital müşteri sayımız 13.4 milyonu aştı. Müşterilerimizin aylık toplam dijital etkileşimi 472 milyona ulaştı. Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenle daha dijital bir Türkiye için yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.